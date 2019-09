Christian ist intersexuell - weder weiblich noch männlich. So wie etwa 160.000 Menschen in Deutschland. Als Kind wurde Christian zu einem Mädchen operiert. Heute will er wissen, wie es zu dieser fatalen Entscheidung kam, denn er fühlt sich als Mann.

Christian wünscht sich eine Frau und eigene Kinder, doch das wird nicht passieren - wegen der Operation, die Christian zu einem Mädchen machte. Damals stimmte er der Entscheidung zu, doch heute bereut er sie - und macht vor allem der behandelnden Ärztin Vorwürfe. Auch seine Eltern machen sich inzwischen Vorwürfe, gleichzeitig verteidigen sie ihre damalige Entscheidung, sie seien schlecht beraten worden. Christian fällt es bis heute schwer, mit den Konsequenzen zu leben. Eine Reportage von Franziska Ehrenfeld, Insa Rauscher und Hannah Reineke.