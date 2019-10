Deutschland wird geflutet mit Kokain aus Südamerika. Denn im Gegensatz zu Heroin ist Kokain eine Droge, die sich quer durch die Gesellschaft zieht. Im vergangenen Jahr starben in Deutschland über 1.000 Menschen an einer Überdosis. In Berlin stieg die Zahl sogar um vierzehn Prozent. Nach Heroin war hier Kokain die häufigste Ursache.

In der Hauptstadt ist der Siegeszug des Kokains nicht zu stoppen. In nur drei Jahren haben sich die im Abwasser gefundenen Koks-Reste verdoppelt. Marie Groß, Claas Meyer-Heuer, Juan Moreno und Giuliano Spagnolo haben die Spur des weißen Teufels von den Anbaugebieten in Kolumbien bis zu den Konsumenten in der deutschen Rauschgiftszene verfolgt.