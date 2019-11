Seine Familie hat monatelang geglaubt, dass er getötet worden sei: Jetzt hat sich der Berliner IS-Kämpfer Erol Yildiz aus einem kurdischen Gefängnis per Videobotschaft gemeldet. Unklar ist allerdings, ob er nach Deutschland ausgeliefert wird.

Vor kurzem hat die Regierung die erste deutsche IS-Frau nach Deutschland zurückgeholt. Ein Privileg, auf das Erol Yildiz wohl nicht hoffen kann und vielleicht auch gar nicht will. Der junge Berliner befindet sich in einem Gefangenenlager in Nordsyrien - einer Verwahr-Station für IS-Kämpfer, die keiner mehr haben will. Gabriel Chaim hat ihn dort interviewt und Andreas Lünser hat seiner Familie das erste Lebenszeichen nach langer Zeit überbracht.